Анна Калашникова рассказала, как имплантаты в ее груди почернели и стали твердыми

Вслед за Славой и Любовью Успенской о своих проблемах с пластикой заявила и Анна Калашникова. Но в некачественной пластике она обвинила не российских специалистов, а британских, сообщает Рrozvezd.info.
Когда стала работать в модельном бизнесе, решилась на изменения во внешности, - призналась Анна.
Оперироваться девушка решила за границей. И выбрала крутую клинику в Лондоне.
Операция обошлась мне раза в три-четыре дороже, чем в России, - уточнила модель.
По ее словам, после того, как сошел отек, имплантаты у нее стали выпирать в разные стороны:
Было видно, что у меня - ненатуральная грудь. Я потеряла много контрактов потому, что из-за новой груди не могла принять участие в съемках рекламы - например, нижнего белья.
Два миллиона долларов потеряла точно. Я не знала, что делать. Лет шесть в итоге отходила с этой грудью, и даже родила с ней.
Но потом начались серьезные проблемы: грудь в какой-то момент стала твердой, как камень.
Я пошла на консультацию к российскому врачу. Он сказал, что надо срочно менять имплантаты, потому что они очень сильно закапсулировались и стали черными.
Я спросила: почему так произошло? Мне ответили, что, вероятно, в лондонской клинике установили не слишком качественные имплантаты.
Сегодня Калашникову полностью устраивает ее грудь. Анна заверила, что российские хирурги подарили такие формы, о которых девушка всю жизнь мечтала.
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