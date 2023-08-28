Анна Калашникова рассказала, как имплантаты в ее груди почернели и стали твердыми

Вслед за Славой и Любовью Успенской о своих проблемах с пластикой заявила и Анна Калашникова. Но в некачественной пластике она обвинила не российских специалистов, а британских, сообщает Рrozvezd.info.

Когда стала работать в модельном бизнесе, решилась на изменения во внешности, - призналась Анна.

Оперироваться девушка решила за границей. И выбрала крутую клинику в Лондоне.

Операция обошлась мне раза в три-четыре дороже, чем в России, - уточнила модель.

По ее словам, после того, как сошел отек, имплантаты у нее стали выпирать в разные стороны:

Было видно, что у меня - ненатуральная грудь. Я потеряла много контрактов потому, что из-за новой груди не могла принять участие в съемках рекламы - например, нижнего белья. Два миллиона долларов потеряла точно. Я не знала, что делать. Лет шесть в итоге отходила с этой грудью, и даже родила с ней.

Но потом начались серьезные проблемы: грудь в какой-то момент стала твердой, как камень.

Я пошла на консультацию к российскому врачу. Он сказал, что надо срочно менять имплантаты, потому что они очень сильно закапсулировались и стали черными. Я спросила: почему так произошло? Мне ответили, что, вероятно, в лондонской клинике установили не слишком качественные имплантаты.

Сегодня Калашникову полностью устраивает ее грудь. Анна заверила, что российские хирурги подарили такие формы, о которых девушка всю жизнь мечтала.