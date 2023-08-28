Как нужно кормить томаты после высадки в грунт: схема основных подкормок от бывалых дачников

Всего томаты после высадки в грунт на постоянное место нуждаются в трех главных подкормках.

Первую даем через 2 недели после отправки саженцев в грунт. Вносим 500 мл жидкого коровяка и большую ложку нитрофоски, размешивая удобрения в 10 л воды. Расходуем по 500 мл на куст.

Второй раз кормим через 2 недели после первого раза. Даем 500 мл куриного помета, столовую ложку суперфосфата, чайную ложку сульфата калия.

Снова размешиваем все в 10 л воды. Для куста необходимо около литра.

Третья подкормка приходится на период завязывания плодов. Большую ложку гумата калия и столько же нитрофоски всыпаем в 10 л воды. На метр квадратный уходит по 5 л раствора.