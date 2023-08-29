Знающий цветовод объяснил, какие меры надо принять, чтобы заставить цвести денежное дерево

Для того чтобы привести любимое денежное дерево к роскошному цветению, надо применять комплексный подход.
Какая-то одна мера тут не поможет, нужно действовать сразу в нескольких направлениях.
Первым делом надо удостовериться, что ваше растение ничем не болеет, если проблемы обнаружены, их нужно решить.
Далее уделяем внимание режиму полива, он должен быть системным, а не от случая к случаю. Умеренность тоже важна.
Обязательно учитываем при поливах климатические особенности региона выращивания и условия, в которых содержится растение в помещении (температура, влажность).
Каждый год делаем плановую пересадку. Регулярно опрыскиваем и моем листики, чтобы растение могло нормально дышать. Не оставляем цветок под палящими лучами солнца.
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