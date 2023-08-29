Закаточные крышки надо подбирать с умом: для десертов одни, для овощных закусок – другие

Обычно банки для летних заготовок закрывают жестяными крышками, но для каждого вида закаток надо выбирать свои крышки.

Для солений и маринадов идут одни, для варенья и компотов – другие.

Лакированные крышки бывают серого и белого цвета, их считают универсальными. Они подходят и для сладких заготовок и для овощных.

Нелакированные крышки делаются без эмали, а значит обветриваются и закисляются. Если закатаете такой крышкой соленые огурцы или помидоры, скоро она начнет ржаветь.

Продукт будет испорчен. Соки из кислых ягод и фруктов тоже нельзя закрывать нелакированными крышками. А вот для сладких десертов они будут в самый раз.