Дачный эксперт назвал самые лучшие сроки для посева моркови в грунт

Морковь не боится заморозков и может выдержать до -2 градусов.

Если растения уже укоренились и закрепились в почве, начали расти и развиваться, они не погибнут и при -4 градусах.

Поэтому высевать морковь можно уже при прогреве земли до +3.

Однако для такого посева, как и для подзимнего, стоит искать сорта с ранним сроком созревания. Всходы получаются примерно через месяц.

Опытные садоводы считают лучшим сроком время, когда почва согрелась до +10 градусов на глубину в 10 см.

Тогда всходы можно увидеть примерно через 2 недели. Если вы посадили морковь при холодной погоде, то в первый год после цветения они дадут грубые и безвкусные плоды.

Оптимальная температура для развития вкусной, сочной моркови – около 23 градусов тепла.

Если она поднимется выше +25, то обмен веществ в тканях приостанавливается, корнеплод делается жестким и волокнистым.

Снизить температуру грунта можно поливами и мульчированием.

Температура воздуха снижается туманообразным поливом – опрыскиванием из распылителя с мелкими отверстиями.