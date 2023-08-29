Опытный садовод назвал способы, которые помогут улучшить вкусовые характеристики моркови

21:19 2023-08-29

Если прислушаться к рекомендациям бывалых огородников, можно вырастить сочную сладкую морковь в удовольствие себе и на зависть соседям.

Вкус корнеплодов во многом зависит от участка посева, он должен быть правильно подготовлен (удобрен, разрыхлен, очищен от мусора).

Также важно не допускать загущенности посевов, вовремя их прореживать. Следующая мера – грамотный полив, умеренный и систематический, без перепадов.

Конечно, свою роль играет выбор сорта, о вкусовых свойствах и размере можно узнать из описания сортовых характеристик.

Обязательно проводим необходимые подкормки, насыщая морковь микроэлементами, тогда она будет расти крепкой, здоровой, давать хорошие корнеплоды.

Очень важно высаживать морковь в прогретую землю, развиваясь на начальном этапе в холодных условиях, она не погибнет, но плоды даст плохого качества.

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