Дачник со стажем объяснил, как правильно вносить минеральные удобрения под морковь

Когда идет основная подготовка грунта к посеву, вносим азотно-фосфорные составы: 60 г азота и 50 г фосфора. Такие показатели подходят для почв со средним уровнем плодородности.

Например, добавляем нитрофос, аммофос в объеме примерно 70 г на метр квадратный. Можно воспользоваться питательной смесью для овощей, доза такая же.

Вносятся удобрения при перекопке или в конце полной подготовки участка – под грабление. Если почва очень плодородная, нужно добавить лишь половину или третью часть от названных доз.

Иногда достаточно внести стакан золы на метр квадратный и потом подкармливать растения в течение сезона.

Если почва с низким уровнем плодородия, надо в первую пору вегетации поддерживать растения усиленными подкормками.