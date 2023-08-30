Леонардо Ди Каприо вновь сыграет главную роль в фильме Мартина Скорсезе

Автор «Убийц цветочной луны», писатель Дэвид Грэнн раскрыл тайну: в следующем фильме культового режиссера Мартина Скорсезе, снятом по его книге, Леонардо Ди Каприо будет занят в главной роли.

В криминальной драме агенты ФБР ведут расследование преступления против коренных американцев, сообщает автор канала Кинокультура на платформе Дзен.

Согласно сюжету ленты, действие происходит на британском военно-морском судне HMS Wager в 1741 году. Корабль после выполнения задания, связанного с захватом сокровищ с испанского флага, терпит крушение в Патагонии. И - оказывается на необитаемом острове.

Оказавшись на мели, вынужденные выживать в трудных условиях стихии, члены экипажа впадают в анархию. Другие моряки обвиняют их в предательстве и объявляют виновными в мятеже.

Вместе с Ди Каприо в 27-м по счету фильме Мартина Скорсезе сыграет также Роберт Де Ниро.