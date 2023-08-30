В отношении Юрия Дудя заведено сразу два уголовных дела

36-летний блогер Юрий Дудь, признанный в России иноагентом, давно в немилости властей и правоохранительных органов своей страны.

Как сообщает Рrozvezd.info, после начала СВО он вместе с семьей спешно покинул Россию и сейчас живет то ли в Испании, то ли в ОАЭ.

Блогер за несколько лет создал один из успешных ютуб-каналов русскоязычного интернета. У него сейчас свыше 10 миллионов подписчиков, потому его интервью становятся все более резонансными.

Журналиста уже штрафовали за гей-пропаганду, пропаганду наркотиков. А теперь, согласно данным «Стархит», на Дудя возбудили сразу 2 уголовных дела - за дискредитацию ВС РФ и за мошенничество.

Какие конкретно выпуски привели к этому, не уточняется. По сообщениям телеграм-канал Brief, Юрия Дудя могут даже объявить в международный розыск.