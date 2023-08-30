Режиссер Юрий Мамин назвал Алексея Панина «червяком в навозной жиже»

В последние годы имя актера Алексея Панина периодически пестрит в скандальных заголовках. Недавно в интервью Ксении Собчак артист опять выступил с одиозными высказываниями, чем привлек внимание правоохранительных органов, сообщает СтарХит.

Режиссер фильма «Окно в Париж» Юрий Мамин тоже дал 45-летнему Панину нелестную оценку, несмотря на то, что он солидарен с актером в политических взглядах.

Все остальное, что Панин несет собой - это абсолютное безобразие, — заявил режиссер латвийским журналистам. Слушать человека, который матерится, говорит отвратительные гадости, непристойные и низкие, нельзя. Он даже напоминает не человека, а червяка, копающегося в навозной жиже. Этот человек недостоин того, чтобы даже о нем говорили. Нельзя пускать на экран и давать возможности разговаривать. Пусть он общается с крысами. Кроме отвращения, у меня он ничего не вызывает.

Панин много раз ввязывался в драки и конфликты со своими бывшими избранницами. Но больше всего общественность шокирована излишней откровенностью артиста в интимных вопросах.

В 2020 году Панин переехал в Испанию. После отъезда из РФ Алексей перестал получать предложения о работе и начал жаловаться на нехватку денег.