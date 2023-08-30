Эксперт Шамин рассказал, какие вещи в квартире могут быть более радиоактивными

Ученый Роман Шамин в интервью Ленте.ру рассказал, что при недобросовестном производстве радиоактивными предметами в квартире могут стать фрукты, овощи и глянцевые журналы. А также - наполнитель кошачьего туалета.

Специалист отметил, что радиация и ее воздействие являются одним из сильных страхов современности.

Главный способ попадания в биосферу радионуклидов связан с техногенной деятельностью. Многие опасаются, что радиация исходит в том числе от продуктов питания. На самом деле, есть своеобразный рейтинг продуктов, которые могут "доставить" радионуклиды в человеческий организм. Это - злаки, молоко, овощи и фрукты, грибы, картофель, черника и клюква, морепродукты, — сообщил он.

Но говорить о какой-то серьезной угрозе от употребления молока либо яблок не приходится - если только они не куплены у недобросовестного продавца и не имеет необходимые сертификаты качества.

Потенциальной «радиоактивностью», по словам Шамина, обладают также некоторые привычные вещи.

Это - глянцевые журналы. При производстве глянца применяют такой особый вид глины, как каолин. Он может удерживать радиоактивные элементы - скажем, уран и торий. Источником радиации является также хрустальная посуда, если в ней имеется свинец, - перечислил он.

Самый неожиданный для многих радиоактивный предмет в доме - наполнитель для кошачьего туалета, в составе которого имеет бентонитовую глину.