Кассета с культовым фильмом восьмидесятых ушла с аукциона за 10 тысяч долларов

Кассета с кинофильмом "Назад в будущее" 1985-го года на онлайн-торгах в США продана за 10 тысяч долларов, сообщает The Sun.
VHS-кассета 1986-го года выпуска вызвала у участников аукциона Heritage Auctions в штате Техас небывалый интерес.
В итоге финальная стоимость лота выросла вдвое больше предполагаемой цены. Примечательно, что кассета была в оригинальной упаковке.
"Назад в будущее" - это один из фильмов, особенно привлекающих коллекционеров VHS и киноманов.
С 2022-го года мы фиксируем стойкий спрос на кассеты с ней сразу на нескольких площадках, – отметил пресс-секретарь Heritage Auctions Джей Карлсон.
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