Кассета с культовым фильмом восьмидесятых ушла с аукциона за 10 тысяч долларов

09:48 2023-08-30

Речь идет о фильме «Назад в будущее». Организаторы аукционов в последнее время фиксируют к нему стойкий интерес.

Кассета с кинофильмом "Назад в будущее" 1985-го года на онлайн-торгах в США продана за 10 тысяч долларов, сообщает The Sun.

VHS-кассета 1986-го года выпуска вызвала у участников аукциона Heritage Auctions в штате Техас небывалый интерес.

В итоге финальная стоимость лота выросла вдвое больше предполагаемой цены. Примечательно, что кассета была в оригинальной упаковке.

"Назад в будущее" - это один из фильмов, особенно привлекающих коллекционеров VHS и киноманов.

С 2022-го года мы фиксируем стойкий спрос на кассеты с ней сразу на нескольких площадках, – отметил пресс-секретарь Heritage Auctions Джей Карлсон. 

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