Кассета с культовым фильмом восьмидесятых ушла с аукциона за 10 тысяч долларов

Кассета с кинофильмом "Назад в будущее" 1985-го года на онлайн-торгах в США продана за 10 тысяч долларов, сообщает The Sun.

VHS-кассета 1986-го года выпуска вызвала у участников аукциона Heritage Auctions в штате Техас небывалый интерес.

В итоге финальная стоимость лота выросла вдвое больше предполагаемой цены. Примечательно, что кассета была в оригинальной упаковке.