Лариса Гузеева рассказала, почему Василиса Володина не будет сниматься в «Давай поженимся!»

В эфир вышел первый эпизод очередного сезона шоу «Давай поженимся!». Как и обещали организаторы, место Василисы Володиной в компании двух свах занял искусственный интеллект, сообщает Супер.ру.
Как уточняет издание, решение астролога порвать связи с легендарным шоу коллеги Володиной восприняли не сказать, чтобы уважительно.
Накануне выхода проекта появился трейлер нового сезона. Кроме восторженных комментариев, под ним всплыли также вопросы о возвращении Василисы.
Обиделась или ее место аннулировали? — поинтересовалась поклонница.
Лариса Гузеева посчитала нужным ответить на провокационный вопрос:
Она не может выбрать: кошелек или жизньк. Мы выбрали жизнь.
Астролог на самом деле покинула шоу еще до полуторагодового перерыва передачи. Володина пояснила это тем, что в приоритете у нее финансовая сторона вопроса.
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