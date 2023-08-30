Лариса Гузеева рассказала, почему Василиса Володина не будет сниматься в «Давай поженимся!»

В эфир вышел первый эпизод очередного сезона шоу «Давай поженимся!». Как и обещали организаторы, место Василисы Володиной в компании двух свах занял искусственный интеллект, сообщает Супер.ру.

Как уточняет издание, решение астролога порвать связи с легендарным шоу коллеги Володиной восприняли не сказать, чтобы уважительно.

Накануне выхода проекта появился трейлер нового сезона. Кроме восторженных комментариев, под ним всплыли также вопросы о возвращении Василисы.

Обиделась или ее место аннулировали? — поинтересовалась поклонница.

Лариса Гузеева посчитала нужным ответить на провокационный вопрос:

Она не может выбрать: кошелек или жизньк. Мы выбрали жизнь.

Астролог на самом деле покинула шоу еще до полуторагодового перерыва передачи. Володина пояснила это тем, что в приоритете у нее финансовая сторона вопроса.