Технолог Андреанова дала советы, помогающие дольше сохранять хлеб свежим

Эксперт Центра оценки качества зерна в России Татьяна Андреанова пояснила, что предпринять, чтобы хлеб дольше был мягким и не плесневел, сообщает NEWS.ru.
По словам технолога, хлеб лучше не покупать про запас, а также соблюдать правила хранения продукта.
Чтобы изделие не зачерствело, его нужно положить в полиэтиленовый пакет, который хорошо удерживает влагу. Но, чтобы избежать "парникового" эффекта, там надо проделать дырки.
Выпечку лучше хранить в деревянной либо эмалированной посуде. При этом нужно минимум раз в неделю мыть эти емкости с мылом в горячей воде, и потом хорошо высушивать.
Специалист при этом рекомендовала выбирать бездрожжевой хлеб, и после покупки на пару минут класть его в духовку, чтобы убить бактерии.
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