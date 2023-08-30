Технолог Андреанова дала советы, помогающие дольше сохранять хлеб свежим

Эксперт Центра оценки качества зерна в России Татьяна Андреанова пояснила, что предпринять, чтобы хлеб дольше был мягким и не плесневел, сообщает NEWS.ru.

По словам технолога, хлеб лучше не покупать про запас, а также соблюдать правила хранения продукта.

Чтобы изделие не зачерствело, его нужно положить в полиэтиленовый пакет, который хорошо удерживает влагу. Но, чтобы избежать "парникового" эффекта, там надо проделать дырки.

Выпечку лучше хранить в деревянной либо эмалированной посуде. При этом нужно минимум раз в неделю мыть эти емкости с мылом в горячей воде, и потом хорошо высушивать.

Специалист при этом рекомендовала выбирать бездрожжевой хлеб, и после покупки на пару минут класть его в духовку, чтобы убить бактерии.