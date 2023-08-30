Ранее погружение детей в мир гаджетов вызовет у них проблемы в будущем

Для годовалых младенцев, часто смотрящих на экраны телевизоров или гаджетов, растет вероятность в будущем столкнуться с трудностями общения и решения повседневных задач. Такое заявление сделали ученые Университета Тохоку в Японии, сообщает Вокруг света.

Команда из Японии провела метаанализ данных более 7 тысяч пар мама-ребенок. Их наблюдали на протяжении нескольких лет - в основном с помощью анкетирования и классических методов педиатрического скрининга развития.

Большинство детей (48,5%) экранному времени отдавали менее часа в день. 4,1% - смотрели в экран четыре часа и более. Ученые обнаружили: чем больше экранного времени было у годовалых малышей, тем выше оказалось количество отставаний в развитии в более позднем возрасте.

В два года это касалось нарушений в области общения, мелкой моторики, а также личных и социальных навыков и решения проблем. К четырем годам - показывало взаимосвязь лишь с задержкой развития в общении и решении проблем.

Более четырех часов, проведенные в младенцестве с гаджетами, ученые связали с проблемами развития в обеих возрастных группах. Что касается подростков, то у них проведенное время за экраном провоцирует развитие депрессии. Но умеренное использование гаджетов благоприятно сказывается на самочувствии.

ВОЗ рекомендует ограничить детям период просмотра до часа в день, чтобы у ребенка 2-5 лет осталось время на физическую активность и здоровый сон.