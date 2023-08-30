Тренер Тарасова назвала поступок сбежавшей фигуристки Горбачевой безответственным

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью "Матч ТВ" заявила, что от нее за время тренерской карьеры никто никогда не убегал, сообщает Газета.ру.

Никто никогда от меня не убегал. В моей карьере тренера такого не было. Это вообще ни о ком не надо думать: и о маме, и о папе, и о тренере, посвятившей ей всю жизнь. Они живут вместе шесть лет. Безответственное поведение? Не то слово, — сказала Тарасова.

Об исчезновении 16-летний Алины Горбачевой ее мать заявила 29 августа. Фигуристка ушла с катка в «Чкалов Арене» в Москве 18:54 предыдущего дня, после ссоры с тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной, водолазы даже изучили здесь водоем. Позже были подняты записи с камеры видеонаблюдения одного из московских кафе, где запечатлена фигуристка.

29 августа вечером прокуратура сообщила, что фигуристку нашли в кинотеатре в одном из торговых центров. Позже ее передали маме.