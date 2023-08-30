С первого сентября подорожает Lada Granta

С 1-го сентября 2023-го года АвтоВАЗ намерен возобновить сборку модели Lada Granta с моторами экостандарта «Евро-5». С 2022-го года компания из-за антироссийских санкций была вынуждена перейти на более низкий «Евро-2».

Как сообщили в АвтоВАЗе, специалисты компании разработали блоки управления двигателей. Инженеры в связи с этим 1-го сентября 2023-го года возобновляют производство Lada Granta с двигателями, которые соответствуют стандарту «Евро-5».

Все автомобили прошли требуемые испытания в условиях различных температур. А также - горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость.

Моторы с мощностью 90 и 106 лошадиных сил, с экологическим стандартом «Евро-5», доступны будут для всего семейства Lada Granta, в том числе - седана, лифтбека, Crossа и Drive Active. В будущем эко-стандарт будет распространен и на другие автомобили Lada, - пишет Мotor.ru.news.

Минимальная розничная цена на Lada Granta, у которых двигатель «Евро-5» мощностью 90 лошадиных сил, составит 784 900 российских рублей. Нынешнюю версию с мотором «Евро-2» можно будет купить за 774 900 рублей.

А «Гранту», оборудованную 106-сильным «Евро-5», оценили в 925 900 рублей минимум. Сейчас за аналогичную модель автомобиля просят 885 900 рублей.

При этом в АвтоВАЗе зверили, что цена самой доступной и более локализованной Granta не будет выше 700 000 рублей.