Врач Мухина рассказала о пользу яичной скорлупы для пожилых людей

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользу яичной скорлупы и о том, кому и как ее нужно употреблять, сообщает "Москва 24".
По словам эксперта, у людей с возрастом повышается риск развития остеопороза, потому для укрепления костей им нужен в рационе кальций. Употребление скорлупы яиц - один из вариантов профилактики заболевания.
Диетолог уточнила, что в скорлупе находится большое количество легкоусвояемых кальция, магния, железа, калия и фосфора, необходимых для здоровья опорно-двигательного аппарата.
Но в яичной скорлупе могут также быть и сальмонелла с кишечной палочкой, потому необходимо простерилизовать продукт.
Врач посоветовала хорошо промыть ее перед тем, как принять, а потом просушить, прогреть в духовке и перемолоть.
Употреблять по чайной ложке в день. Можно также обогатить скорлупу лимонным соком, – сказала диетолог.
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