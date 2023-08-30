Врач Мухина рассказала о пользу яичной скорлупы для пожилых людей

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о пользу яичной скорлупы и о том, кому и как ее нужно употреблять, сообщает "Москва 24".

По словам эксперта, у людей с возрастом повышается риск развития остеопороза, потому для укрепления костей им нужен в рационе кальций. Употребление скорлупы яиц - один из вариантов профилактики заболевания.

Диетолог уточнила, что в скорлупе находится большое количество легкоусвояемых кальция, магния, железа, калия и фосфора, необходимых для здоровья опорно-двигательного аппарата.

Но в яичной скорлупе могут также быть и сальмонелла с кишечной палочкой, потому необходимо простерилизовать продукт.

Врач посоветовала хорошо промыть ее перед тем, как принять, а потом просушить, прогреть в духовке и перемолоть.