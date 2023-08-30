Урожай моркови сохранится до весны следующего года, если вы последуете правилам хранения

Первое, что нужно сделать после сбора урожая моркови, это выложить его на свежем воздухе и дать просохнуть. Пока морковь сушится, найдите подходящие ящики для хранения.

После этого вам нужно будет взять десять литров песка и смешать его с одним литром воды, чтобы масса получилась вязкой. На донышко ящика нужно выложить слой влажного песка.

Поверх этого слоя кладем морковь, которую присыпаем еще одним слоем песка, затем опять морковь и снова песок, пока ящик не заполнится. В отсутствие песка можно использовать для аналогичной цели хвойные опилки.