Ученые раскрыли секрет загара, который может помочь в лечении радиационного поражения кожи

Ученые смогли понять, почему потемнение кожного покрова под воздействием солнечных лучей происходит с отсрочкой во времени.

Оказывается, кожа не спроста демонстрирует реакцию с на яркое солнце с некоторым опозданием.

Загар начинает появляться только после того, как кожа предпримет меры для восстановления ДНК.

Первым делом все клеточные ресурсы направляются на ускоренное восстановление повреждений, нанесенных радиоактивным излучением.

По утверждению биохимика и молекулярного биолога из университета в Тель-Авиве Кармита Леви, генетический код в ДНК должен быть сохранен и защищен от мутации.

В связи с этим существует механизм восстановления на клеточном уровне, который срабатывает после воздействия ультрафиолета на кожу.

Только когда процесс восстановления информации ДНК завершен, клетки запускают процесс синтеза меланина. Вот теперь появляется то, что мы называем загаром.

О проведенных исследованиях сообщило издание ScienceAlert, которое опирается на выводы ученых во главе с молекулярным биологом Надавом Элкоши из израильского университета в Тель-Авиве.

По мнению специалистов, открытие может сыграть роль в поиске способа лечения последствий радиационного поражения кожи.