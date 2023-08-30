В Сети появилось фото могилы Панфилова сразу после похорон

Сегодня, 30 августа, Россия проводила в последний путь кинодеятеля Глеба Панфилова.

После прощания, прошедшего в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря в Москве, покойного похоронили рядом с его любимой женой, актрисой Инной Чуриковой.

Артистка ушла из жизни в январе текущего года. Ее уход Панфилов сильно переживал, организм режиссера сдал.

89-летнего Глеба Анатольевича не стало всего через 7 месяцев после ухода жены.