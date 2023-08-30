Погребные работы: как подготовить погреб к приему собранного урожая

Первое, что необходимо сделать, это оценить степень влажности в погребе. Если он отсырел в течение лета, то помещение необходимо просушить, иначе урожай в нем будет портиться.

Для создания сухих условий в погребе хорошо помогает уголь и соль. Емкости с этими веществами просто расставьте в погребе, и они будут забирать излишнюю влагу из воздуха.

Очень важно провести дезинфекцию помещения, чтобы удостовериться, что в нем нет грибка, который может повредить урожаю. И обязательно расставьте ловушки для грызунов. Если они расплодятся, то о сохранности собранного урожая можно будет забыть.