Какие домашние обязанности всегда вызывали у Сталина брезгливость

21:54 2023-08-30

Чувство брезгливости у вождя народов вызывало все, что связанно с кухней, например, готовка и мытье посуды. В молодости он всячески отлынивал от этих дел.

В молодые годы Сталину, как и любому простому смертному, приходилось иметь дело с бытом.

Но он при любой возможности старался дистанцироваться от любых кухонных дел, полагая, что это сугубо женская работа.

Об этом рассказывает историк русской кухни и биограф Сталина В. Похлебкин.

Когда Сталина в 1913 году сослали в Туруханский край Енисейской губернии вместе с другими большевиками за подпольную политическую деятельность, там его брезгливость к "бытовухе" проявилась во всей красе.

В ссылке Сталин жил в одной избе с Каменевым и Свердловым, все домашние заботы нужно было делить на троих поровну.

Все, как положено, в свой черед занимались готовкой, уборкой, мытьем посуды. Все, но только не Сталин.

На этой почве не раз возникали стычки. Но он просто уходил из дома, отказываясь мыть посуду, причем даже за собой.

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    Вместо него эту обязанность добровольно выполнял Каменев, который был менее брезгливым в этом деле.

    После революции Сталин тем более не занимался своим бытом, еду ему доставляли из кремлевской столовой, посуду мыла кухарка. Жена такими вещами себя тоже не утруждала.

    Блюда вождь народов любил простые, без изысков, все как в обычной столовке, но только из продуктов лучшего качества.

    Со временем меню пополнялось грузинскими, армянскими винами, красной и черной икрой, соленой, копченой рыбой, жарким из дичи.

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    Ну и конечно, став вождем, Сталин уж точно напрочь забыл, что такое готовка и мытье посуды. У него в то время были дела поважнее.

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