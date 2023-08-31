Какие домашние обязанности всегда вызывали у Сталина брезгливость

В молодые годы Сталину, как и любому простому смертному, приходилось иметь дело с бытом.

Но он при любой возможности старался дистанцироваться от любых кухонных дел, полагая, что это сугубо женская работа.

Об этом рассказывает историк русской кухни и биограф Сталина В. Похлебкин.

Когда Сталина в 1913 году сослали в Туруханский край Енисейской губернии вместе с другими большевиками за подпольную политическую деятельность, там его брезгливость к "бытовухе" проявилась во всей красе.

В ссылке Сталин жил в одной избе с Каменевым и Свердловым, все домашние заботы нужно было делить на троих поровну.

Все, как положено, в свой черед занимались готовкой, уборкой, мытьем посуды. Все, но только не Сталин.

На этой почве не раз возникали стычки. Но он просто уходил из дома, отказываясь мыть посуду, причем даже за собой.