Что общего у Коко Шанель с Россией: знаменитые духи и другие русские мотивы в жизни и творчестве

Парфюмер собрал в этом запахе нотки морозного дыхания холодных рек и озер Кольского полуострова, там он служил в годы войны.

Изысканный аромат он отождествлял с глубокой тоской по некогда покинутой России.

Другим важным человеком в жизни Коко был князь Дмитрий Павлович Романов, с которым она пережила яркий роман. Отсюда явный русский акцент в модных коллекциях кутюрье.

Шанель не уставала говорить, что именно гардероб ее мужчин вдохновляет на создание новых образов.

Полюбив Романова, знаменитая француженка стала глубже интересоваться русской культурой, искусством и конечно русскими людьми.