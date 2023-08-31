Что общего у Коко Шанель с Россией: знаменитые духи и другие русские мотивы в жизни и творчестве

Габриэль Коко Шанель не нужно представлять, ее имя известно всему миру.
Сразу возникают ассоциации с маленьким черным платьем, знаменитыми духами, флакончик которых, как известно, продается каждые 30 секунд.
Между прочим, легендарные "Шанель № 5" имеют русские корни.
Изготовил всемирно известные духи по заказу Коко Шанель Эрнест Бо, парфюмер-француз, который был сам родом из России. Он придумал аромат, который "пахнет как женщина, а не как роза".
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Парфюмер собрал в этом запахе нотки морозного дыхания холодных рек и озер Кольского полуострова, там он служил в годы войны.
Изысканный аромат он отождествлял с глубокой тоской по некогда покинутой России.
Другим важным человеком в жизни Коко был князь Дмитрий Павлович Романов, с которым она пережила яркий роман. Отсюда явный русский акцент в модных коллекциях кутюрье.
Шанель не уставала говорить, что именно гардероб ее мужчин вдохновляет на создание новых образов.
Полюбив Романова, знаменитая француженка стала глубже интересоваться русской культурой, искусством и конечно русскими людьми.
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В коллекциях появились накидки, пальто с вывернутым внутрь мехом, фасоны платьев-рубашек с вышивкой, строгий черный цвет все чаще стали заменять собой яркие, чистые оттенки.
С легкой руки Романова Шанель познакомилась с великой княгиней Марией Павловной, которая вышивала в русском стиле одежду для модного дома Коко Шанель.
Предприимчивая француженка быстро оценила красоту и трудолюбие русских женщин и стала брать их к себе в качестве манекенщиц.
Одной из них была внучка императора Александра Второго Натали Палей, чья красота сразила весь Париж.
Яркий след в судьбе Коко Шанель оставил Сергей Дягилев, с которым она очень подружилась. Из-за него француженка прониклась русским балетом.
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Вскоре она присоединилась к "Русским сезонам" и даже создавала для "Голубого экспресса" великолепные костюмы.
Через образы русских балерин Коко нашла новый женский типаж, свободный от всяких границ и пределов, дошедший до совершенства через простоту и элегантность.
Известно, что России и русским людям Коко Шанель посвятила большую главу в своих мемуарах.
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