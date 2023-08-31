Актриса Мария Кожевникова скоро станет мамой в четвертый раз

Актриса Мария Кожевникова, получившая известность после роли Аллы в сериале «Универ», готовится в четвертый раз стать мамой, сообщает 5-tv.ru.
В своем личном блоге она выложила фото с заметно округлившимся животом. Таким образом звезда раскрыла перед подписчиками свою беременность.
Делюсь самым заветным. Не знают даже многие друзья и знакомые. Наша любовь множится, — написала актриса.
У Марии уже есть три сына от предпринимателя Евгения Васильева. Подписчики начали гадать, какого пола будет следующий ребенок кумира.
Дай господь девочку. Говорят, у Марий дети чаще однополые. Будет девочка, — написали подписчики Кожевниковой.
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