Актриса Мария Кожевникова скоро станет мамой в четвертый раз

Актриса Мария Кожевникова, получившая известность после роли Аллы в сериале «Универ», готовится в четвертый раз стать мамой, сообщает 5-tv.ru.

В своем личном блоге она выложила фото с заметно округлившимся животом. Таким образом звезда раскрыла перед подписчиками свою беременность.

Делюсь самым заветным. Не знают даже многие друзья и знакомые. Наша любовь множится, — написала актриса.

У Марии уже есть три сына от предпринимателя Евгения Васильева. Подписчики начали гадать, какого пола будет следующий ребенок кумира.