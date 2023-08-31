Фигуристка Алина Горбачева извинилась за свое исчезновение на видео

Шестнадцатилетняя фигуристка извинилась на видео перед родными и близкими, которые были вынуждены сильно переживать за нее. Алина Горбачева сказала, что она пыталась разобраться в своих чувствах, сообщает Космополитен.

«Побег» чемпионки РФ по фигурному катанию среди юниоров стал шоком для общественности. Алина в видеообращении прокомментировала громкую ситуацию со своим исчезновением в Москве:

Мне не просто записывать это видео, трудно говорить об этой ситуации. Но я хочу искренне поблагодарить всех, кто переживал и участвовал в моих поисках. Спасибо спасателям, волонтерам, поисковым службам, водолазам. Спасибо коллегам-фигуристам и болельщикам. И - большое спасибо родным и близким людям. Извините, что я заставила вас переживать.

Алину искали в Москве свыше трехсот человек – правоохранители, водолазы, волонтеры, кинологи. Сейчас спортсменка находится дома с мамой Екатериной и тренером Софьей Федченко.

Певица и экс-фигуристка Анна Семенович поддержала Горбачеву, которая покинула тренировку из-за конфликта с Софьей Федченко. Ранее за Горбачеву заступилась Татьяна Навка.

Отец фигуристки, ее дядя и бабушка рассказали о мотивах резонансной выходки девушки. По их словам, Алина поссорилась с тренером из-за того, что после травмы поправилась на 300 граммов.