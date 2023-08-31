Меган Маркл намерена опять сниматься в кино

Меган Маркл задумалась о возвращении в актерскую карьеру Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на американские СМИ, герцогиня переживает из-за неудачных попыток заработать на популярности.

В частности, контракт с Spotify ей не принес желаемых результатов. Сразу после 1-го сезона подкастов, которое вела знаменитость, компания прервала с ней сотрудничество. Публике стали неинтересны даже скандальные мемуары ее мужа, принца Гарри.

Меган обожает внимание, и старается извлечь из этого выгоду. После многих провалов Маркл намерена вернуться к актерской карьере, — заявил источник.

Муж в этом всецело поддерживает свою жену.

Издание также обращает внимание, что недавно жену принца Гарри заметили без обручального кольца на прогулке с друзьями. Скандальные фото появились в социальных сетях на фоне слухов о разводе звездной пары. В браке возлюбленные состоят с 2018 года.