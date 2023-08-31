Эксперт Десаи рассказала, какой предмет на кухне самый опасный

Врач-терапевт Пунам Десаи уточнила, какой предмет на кухне считается самым опасным для здоровья, сообщает Daily Mail.
По словам эксперта, из кухонной утвари вреднее всего сковороды с антипригарным покрытием.
Через любые сколы и царапины при готовке пищи в еду попадает микропластик, разрушающий эндокринную систему, провоцирующий дисбаланс гормонов, вызывающий проблемы с фертильностью и повышающий риск развития рака.
Терапевт также призвала не использовать керамические сковороды, где есть царапины. Они покрыты алюминием, и при наличии повреждений на посуде он с пищей может попасть в организм.
Лучше всего пользоваться изделиями из чугуна и нержавеющей стали. По мнению врача, они являются наиболее безопасными для здоровья.
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