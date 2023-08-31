Французский турист заплатил более 3 тысяч евро за украденный в Италии мешок гальки

Турист из Франции оштрафован в Италии за попытку вывезти из страны мешок гальки, которую он собрал на пляже в Сардинии, сообщает The Local.

Мужчина попытался вывезти 41 кг гальки с пляжа Лампиана, припрятав груз под вещами в багажнике своей машины.

В 2017 году в Италии в целях защиты окружающей среды от туристов был принят закон о запрете вывоза с Сардинии гальки, камней и песка.

За его нарушение полагается крупный штраф - от 500 до 3 тысяч евро. По словам местных властей, некоторые туристы до принятия закона увозили с пляжей камни в промышленных масштабах.

У французского туриста таможенники нашли мешок с галькой, ему теперь придется заплатить за это 3 тысячи евро.