Японский журналист сделал неожиданный вывод о жизни в России

Антироссийские санкции, которые были введены с началом спецоперации на Украине, стимулировали потребительский спрос внутри России. К такому интересному выводу о жизни россиян пришел журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ, сообщает Лента.ру.

Корреспондент считает, что, не имея возможности выехать в Европу, люди стали больше денег тратить на Родине.

На походы в российские театры теперь тратится больше денег, нежели раньше, - отметил Омаэ.

По словам журналиста, билеты в Большой театр, в частности, раскупаются, как горячие пирожки.

Японец отметил, что жизнь в Москве и других крупных российских городах мало чем отличается от жизни до СВО. Это отражается и на растущем ВВП.