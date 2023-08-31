Скончался народный артист России Валерий Егоров

В возрасте 66-ти лет скончался ведущий актер Курского драмтеатра имени Пушкина Валерий Егоров, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на пресс-службу курского ТЮЗа «Ровесник».

Не стало талантливого актера и друга, очень хорошего человека, который прошел через славу, любовь, бурные аплодисменты зрителей. При этом он сумел сохранить чистоту человеческую. Служению театру он посвятил свою жизнь, — отметила заслуженная артистка РФ, директор ТЮЗа Татьяна Левчук.

Свой творческий путь артист начинал непосредственно в этом культурном учреждении, уточняется на странице «Ровесника» в соцсети ВК.

В 2009-м Егорова удостоили звания народного артиста РФ. Зрители также знают звезду по ролям в таких лентах, как «Мой генерал» и «Предположим — ты капитан», снятых в 70-е годы прошлого века.

В последние годы артист много болел.