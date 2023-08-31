Эксперт Яковенко рассказала, какие продукты нельзя покупать без упаковки и почему

Товаровед Валентина Яковенко объяснила, какие продукты без упаковки лучше не покупать, сообщает "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, неупакованные продукты опасны потому, что на них могут накапливаться вредоносные микроорганизмы. Специалист посоветовала не покупать рыбу и сыры, если те хранились в открытом виде. Дело в том, что они будут обмениваться бактериями и запахами с другими продуктами и терять свой вкус.

Не стоит также покупать без упаковки орехи. Товаровед объяснила, что они в открытом виде могут окислиться и стать горькими. Такие орехи, кроме того, привлекают грызунов и насекомых.

Нередко без упаковки часто продаюти печенье с конфетами. Они тоже опасны для здоровья, потому что, отметила эксперт, "ежесекундно собирают на себе пыль", избавиться от которой никак не получится.