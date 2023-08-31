В Казахстане выявлена вспышка сибирской язвы, 12 человек попали в больницу

Вспышка сибирской язвы произошла на севере Казахстана. В больницу с таким диагнозом попали 12 человек, передает Газета.ру.

В инфекционное отделение Есильской райбольницы госпитализированы 12 человек. Также выявлены 22 контактных лица, они находятся под наблюдением. По клиническим проявлениям и лабораторным данным поставлен диагноз «сибирская язва», - говорится в сообщении.

На территории села Ушкарасу Акмолинской области, где выявлен очаг болезни, объявлен карантин. На въезде в населенный пункт дежурят полицейские.

Ранее сообщалось очаг сибирской язвы был выявлен в Воронежской области - источником болезни стали холодильные камеры в нежилом помещении в Воронеже.