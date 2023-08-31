Из мозга 64-летней жительницы Австралии извлекли большого живого червя

Из мозга 64-летней женщины в Австралии доктора впервые в мире извлекли большого живого червя, которым пациентка заразилась от коврового питона, сообщает Вокруг света.

Круглый гельминт восемь сантиметров длиной был живым и извивался в момент, когда нейрохирург вытянул его с помощью пинцета.

Пациентка перед операцией долгое время жаловалась на диарею, боли в животе и сухой кашель. Потом - стала терять память, впала в депрессию. После ее перевели в больницу для полного обследования.

МРТ головного мозга позволило выявить патологии, которые требуют хирургического вмешательства. Это и был червь. Пациентка сейчас находится под наблюдением врачей, потому что червь мог оставить яйца, способные заразить ее органы.

По словам ученых, женщина могла подхватить круглого червя вида Ophidascaris robertsi, когда собирала зелень варригала.

Это растение, похожее на шпинат, она сорвала у озера, где обитают ковровые питоны. Австралийка использовала растение в кулинарии.