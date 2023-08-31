Земля пережила самое жаркое лето в истории

Глобальная температура в июне и июле в нынешнем году оказалась рекордно высокой. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает Лента.ру.
По словам Вильфанда, наша планета столкнулась с самыми жаркими двумя первыми месяцами лета.
За период инструментальных наблюдений таких температур никогда ранее не бывало.
При этом специалист уточнил, что в европейской части России в июле фиксировался умеренный температурный фон, который порой был даже ниже нормы.
На остальной части территории России наблюдались крайне высокие температуры.