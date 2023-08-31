«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: какие секреты до сих пор скрывает в себе фреска

Знаменитое произведение эпохи Возрождения давно уже стало культовым, многие хотели разгадать его загадки, попытки делаются до сих пор.
Картина прошла через серьезные испытания, но чудом смогла сохраниться до наших времен. Сейчас оригинал можно увидеть в монастыре Милана Santa Maria delle Grazie.
Автор начал писать свой шедевр незадолго до войны Италии с Францией, время было трудное, неспокойное для обоих государств.
Леонардо да Винчи работал над фреской с 1495-1406 года и завершил в 1498.
Сюжет произведения - известный эпизод, происходивший в Страстной четверг, когда Иисус с апостолами совершают последний ужин перед смертью и вознесением.
Во время трапезы учитель сказал своим ученикам о предстоящем предательстве. На картине как раз изображен момент с реакцией всех присутствующих на эти слова Иисуса.
По мнению Росса Кинга, (историк, исследователь творчества да Винчи, писатель), художнику удалось проявить высшее мастерство именно в этом эпизоде.
Он изобразил на одном художественном поле 13 фигур, при этом "каждая из них индивидуализирована жестами и выражениями, ни одна не умаляет общего эффекта".
Каждый персонаж прописан до самых мелких подробностей и выглядит живым, а не схематичным.
Показательный пример - правая рука Христа, которую видно через просвечивающую грань винного бокала.
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По мнению Росса, эта картина сильнейшая по своей драматургии, а по степени детализации демонстрирует собой высшее мастерство.
Судьба у картины тяжелая, она много раз оказывалась на грани уничтожения.
Сначала ее хотел содрать со стены король Людовик, желавший завоевать Милан, он очень проникся красотой фрески.
Потом, к концу XVI века, изображение сильно пострадало от влаги, частично обсыпалось, его считали уже почти разрушенным.
Через 3 столетия в 1796 году французские войска снова оказались в Милане и пировали в комнате трапез, где и находилась картина.
Солдаты всячески глумились над ней, бросали в нее разные предметы, вырезали глаза апостолов.
Потом туда поместили заключенных, которые продолжали издеваться над произведением искусства.
В начале 19 века фреску хотели восстановить, но благие побуждения едва не привели к полной потере картины, ее чуть не растаскали на фрагменты.
Самое ужасное случилось в 1943 году, когда трапезная была почти полностью разгромлена от бомбежки. К удивлению, "Вечеря" смогла и тут устоять.
Печальный факт, но в возрасте 42 лет великому да Винчи пришлось пережить издевки и насмешки от своих коллег по цеху, которые усомнились в его гениальности и считали, что он растерял все свое мастерство.
Его называли бездарным, ведь тот смог написать всего одно произведение за целых десять лет.
Есть еще один интересный момент, по мнению исследователей. Леонардо да Винчи смог уместить и умело скрыть на своей фреске несколько прежних произведений.
Так, в одной из фигур искусствоведы увидели копию ранней работы художника. На этом эскизе был изображен музыкант во время игры на своем музыкальном инструменте.
Как раз такая поза в "Тайной вечере" у Иакова Великого.
Еще одна загадка картины - фигура, располагающаяся справа от Иисуса. Многие исследователи полагали долгое время, что это не Иоанн, а Мария Магдалина.
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Росс привел свое мнение, которое идет в разрез с этими утверждениями.
По его версии Святой Иоанн был самым юным апостолом и самым любимым из учеников, поэтому всегда его изображали рядом с Христом, что и сделал да Винчи.
При этом Иоанна всегда представляли очень юным, без бороды и даже андрогинным.
Именно андрогинный юноша был личным идеалом для да Винчи, его он считал венцом творения природы, этот образ проходит через все творчество художника.
Есть версия, что фреска может скрывать некие тайные послания, и сегодня в ней пытаются разглядеть спрятанные загадочные знаки.
Особенно часто их связывают с изображенными на картине персонажами. Тщательно изучаются жесты рук, которые совершают апостолы. Якобы каждый жест несет какой-то утраченный смысл.
Однако это все только предположения и домыслы. Росс Кинг всячески отвергает любые теории такого плана:
Я не верю, что эти жесты должны были сигнализировать о какой-то тайной ереси. Леонардо хотел передать эмоции и драму, а не альт-христианские взгляды.
Исследователи отмечали, что апостолы на картине - это люди из близкого окружения художника, к тому же вхожие ко двору Лодовико Сфорца, который покровительствовал этой фреске.
Вместо традиционных блюд из баранины присутствующие на трапезе едят рыбу, потому что да Винчи был вегетарианцем.
И таких интересных моментов на картине много. Исследователи продолжают проявлять к ней интерес, и, возможно, будет сделано еще не одно открытие.
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