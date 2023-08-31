«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: какие секреты до сих пор скрывает в себе фреска

Знаменитое произведение эпохи Возрождения давно уже стало культовым, многие хотели разгадать его загадки, попытки делаются до сих пор.

Картина прошла через серьезные испытания, но чудом смогла сохраниться до наших времен. Сейчас оригинал можно увидеть в монастыре Милана Santa Maria delle Grazie.

Автор начал писать свой шедевр незадолго до войны Италии с Францией, время было трудное, неспокойное для обоих государств.

Леонардо да Винчи работал над фреской с 1495-1406 года и завершил в 1498.

Сюжет произведения - известный эпизод, происходивший в Страстной четверг, когда Иисус с апостолами совершают последний ужин перед смертью и вознесением.

Во время трапезы учитель сказал своим ученикам о предстоящем предательстве. На картине как раз изображен момент с реакцией всех присутствующих на эти слова Иисуса.

По мнению Росса Кинга, (историк, исследователь творчества да Винчи, писатель), художнику удалось проявить высшее мастерство именно в этом эпизоде.

Он изобразил на одном художественном поле 13 фигур, при этом "каждая из них индивидуализирована жестами и выражениями, ни одна не умаляет общего эффекта".

Каждый персонаж прописан до самых мелких подробностей и выглядит живым, а не схематичным.

Показательный пример - правая рука Христа, которую видно через просвечивающую грань винного бокала.