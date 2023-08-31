Откуда в Средней Азии пошла традиция жениться на девственницах: есть несколько причин

Особенно строго блюдут брачные традиции в деревнях, где общество всегда придерживается более консервативных взглядов.

Хотя и городские мужчины азиатских народностей (таджики, узбеки, туркмены) предпочитают брать в жены невинных девушек.

До сих пор на свадьбах можно встретить обычай показывать гостям простыни новобрачных после первой ночи.

Объяснений тут несколько.

Первое - поступать так, как делали все испокон веков, не задумываясь. Правило большинства.

Второе - есть мнение, что девушка без опыта половых отношений будет верной женой, а семья получится на самом деле крепкой.

Если невинность не сберегла, значит, будет гулять и дальше, доверия ей нет.

Третье объяснение более разумное и логичное. Так мужья стараются защитить себя от венерических болезней, которые легко можно подцепить от опытной женщины.

Девственница чиста и здорова, сможет родить здоровых детей.

Еще одна причина не брать девушек, успевших погулять до брака, особенно актуальна в маленьких поселениях, где все друг друга знают.

О похождениях красавицы наверняка тут будут знать все, а значит, в ее мужа тоже будут тыкать пальцами.

Есть и обратная сторона медали, когда мужчина слишком расслабляется с молодой женой-девственницей, начиная вести себя с ней неподобающим образом, считая ее своей собственностью.

Мол, никуда теперь от него не денется. Однако утверждение спорное, особенно в современном мире, когда традиции все чаще подвергаются критике и сомнениям.

Девственность вряд ли может стопроцентно гарантировать последующую верность и скромное поведение жены в будущем, особенно при плохом отношении мужа.