В Южной Корее у заботливых родителей дети учатся в... шкафах

Шкаф устанавливают в детской, получается комната в комнате. Здесь ребенку предстоит получать и усваивать новые знания.

Узкий и тесный шкаф-гробик оснащен необходимым минимумом: стол, стул, полочка для книг. Ничего лишнего и отвлекающего, суровый минимум.

В комнате можно только сидеть, прилечь и подремать не получится. Даже встать рядом со стулом можно с трудом, уж больно мало места.

Есть отверстие для вентиляции, небольшое "тюремное" окошко - хоть какая-то связь с внешним миром. Через такую амбразуру маме удобно наблюдать за сыном, контролируя процесс обучения.

Кабинки выполняются из экологичного материала, в основном это натуральное дерево. Стоит такое оборудование недешево, позволить себе его может не каждая семья.

Можно было бы объяснить такие крайние меры бедностью, теснотой, отсутствием собственной комнаты, личного пространства, когда в одном помещении проживает несколько человек.

Однако это не так. Только обеспеченные корейцы покупают своим детям такие шкафы, напоминающие тюремные камеры-одиночки или кабинки-исповедальни в храмах.

При этом у ребенка имеется отдельная комната, даже может быть письменный стол, удобное рабочее место, но нет, нужен еще этот деревянный гробик.