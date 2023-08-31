В Южной Корее у заботливых родителей дети учатся в... шкафах

21:55 2023-08-31

Многие корейцы оборудуют своим детям прямо в квартире специальные комнаты-шкафы для учебы. Кому-то они могут напомнить вертикальные гробики.

Шкаф устанавливают в детской, получается комната в комнате. Здесь ребенку предстоит получать и усваивать новые знания.

Узкий и тесный шкаф-гробик оснащен необходимым минимумом: стол, стул, полочка для книг. Ничего лишнего и отвлекающего, суровый минимум.

В комнате можно только сидеть, прилечь и подремать не получится. Даже встать рядом со стулом можно с трудом, уж больно мало места.

Есть отверстие для вентиляции, небольшое "тюремное" окошко - хоть какая-то связь с внешним миром. Через такую амбразуру маме удобно наблюдать за сыном, контролируя процесс обучения.

Кабинки выполняются из экологичного материала, в основном это натуральное дерево. Стоит такое оборудование недешево, позволить себе его может не каждая семья.

Можно было бы объяснить такие крайние меры бедностью, теснотой, отсутствием собственной комнаты, личного пространства, когда в одном помещении проживает несколько человек.

Однако это не так. Только обеспеченные корейцы покупают своим детям такие шкафы, напоминающие тюремные камеры-одиночки или кабинки-исповедальни в храмах.

При этом у ребенка имеется отдельная комната, даже может быть письменный стол, удобное рабочее место, но нет, нужен еще этот деревянный гробик.

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    Считается, что в таком шкафчике ученик может лучше сосредоточиться на учебе, не отвлекаться, выработать усидчивость и дисциплину.

    Здесь заглушаются все посторонние шумы, создается идеальная рабочая обстановка.

    Поначалу такие кабинки существовали в общественных местах - университетах, библиотеках, интернет-кафе. Потом шкафы-гробики постепенно перекочевали в квартиры.

    В комнатке есть дверца, которую для усиления эффекта родители закрывают, обеспечивая абсолютную изоляцию.

    Почему-то они не боятся, что у ребенка разовьется клаустрофобия или другое психическое отклонение. Ведь главное - это успешная учеба.

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