Как азиатки симулируют невинность с помощью капсул девственности

23:20 2023-08-31

Эти чудо-капсулы появились относительно недавно и сразу завоевали популярность у женской половины населения азиатских стран. Охотно используют их в Индии, Пакистане, Бангладеше, даже в Китае.

Капсулы девственности стали настоящим спасением для многих девушек и женщин из стран с очень строгими моральными устоями. Поставляют эти штучки из Германии.

Их действительно называют "Капсулы девственности", без шуток. Сделана она из растворимого материала, содержащего натуральную жидкость, по виду и консистенции очень похожую на кровь.

Используется капсула так. Где-то за 30 минут до близости девушка должна поместить в себя эту штуку, внешняя оболочка полностью растворяется, жидкость остается внутри тела.

В нужный момент она просачивается наружу, создавая иллюзию нарушения девственной плевы.

Жених будет неимоверно рад, на простыне, кстати, появятся соответствующие следы, которые потом можно предъявить на всеобщее обозрение присутствующим на свадьбе.

Девушки, носящие хиджабы, очень хорошо отзываются о продукте, что на самом деле звучит достаточно грустно.

Скорее всего, отзывы, звучащие в рекламных роликах, произносят "липовые" мусульманки - переодетые в хиджабы европейки. Ведь настоящие азиатки на такой риск вряд ли пошли бы.

Покупают их окольными путями, через более прогрессивные страны, на специальных сайтах или с помощью сервиса Амазон. В свободной продаже таких капсул, естественно, в Азии нет.

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    Однако это еще не все. Есть и более изощренные методы восстановления девственности, максимально приближенные к реальности.

    Девушкам предлагаются специальные мембраны, имитирующие девственную плеву, которые надо вводить внутрь перед брачной ночью.

    К продукту предлагается подробная инструкция по использованию.

    В России тоже можно купить такие штуки, стоят около 5000 рублей, есть сайты на русском языке.

    Китайские подделки продают дешевле, но качество там будет сомнительное, а в такой важный момент невесте вряд ли захочется рисковать.

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