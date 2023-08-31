Как азиатки симулируют невинность с помощью капсул девственности

Капсулы девственности стали настоящим спасением для многих девушек и женщин из стран с очень строгими моральными устоями. Поставляют эти штучки из Германии.

Их действительно называют "Капсулы девственности", без шуток. Сделана она из растворимого материала, содержащего натуральную жидкость, по виду и консистенции очень похожую на кровь.

Используется капсула так. Где-то за 30 минут до близости девушка должна поместить в себя эту штуку, внешняя оболочка полностью растворяется, жидкость остается внутри тела.

В нужный момент она просачивается наружу, создавая иллюзию нарушения девственной плевы.

Жених будет неимоверно рад, на простыне, кстати, появятся соответствующие следы, которые потом можно предъявить на всеобщее обозрение присутствующим на свадьбе.

Девушки, носящие хиджабы, очень хорошо отзываются о продукте, что на самом деле звучит достаточно грустно.

Скорее всего, отзывы, звучащие в рекламных роликах, произносят "липовые" мусульманки - переодетые в хиджабы европейки. Ведь настоящие азиатки на такой риск вряд ли пошли бы.

Покупают их окольными путями, через более прогрессивные страны, на специальных сайтах или с помощью сервиса Амазон. В свободной продаже таких капсул, естественно, в Азии нет.