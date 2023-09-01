ВОЗ навзала самый шумный город в мире: им оказался Токио

Шум доносится отовсюду, но в основном это многочисленные бары караоке, центры с пачинко (игровые автоматы), где музыку специально включают на максимум, чтобы перекрыть весь остальной шум.

Каждый старается друг друга "перешуметь". Однако сами японцы - народ тихий и спокойный в повседневной жизни.

Если вы окажетесь в спальном районе с милыми уютными домиками, то тишина будет такая, что можно запросто услышать цикад.

Ежедневно бедные японцы погружаются из спокойной тишины дома в настоящий ад мегаполиса. К вечеру ощущение такое, что по голове проехали танком.

Не удивительно, что многие жители Страны восходящего солнца, становятся добровольными затворниками.