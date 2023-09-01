ВОЗ навзала самый шумный город в мире: им оказался Токио

Уровень шума, безвредный для здоровья, не должен превышать показатель в 53 Дб. Для примера, гул включенного пылесоса составляет 80 Дб.
В Японии на крупных железнодорожных узлах уровень шума зашкаливает и достигает 100 Дб.
Уличная реклама в Токио просто бьет по ушам, по громкости она намного превышает показатели в других городах.
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Шум доносится отовсюду, но в основном это многочисленные бары караоке, центры с пачинко (игровые автоматы), где музыку специально включают на максимум, чтобы перекрыть весь остальной шум.
Каждый старается друг друга "перешуметь". Однако сами японцы - народ тихий и спокойный в повседневной жизни.
Если вы окажетесь в спальном районе с милыми уютными домиками, то тишина будет такая, что можно запросто услышать цикад.
Ежедневно бедные японцы погружаются из спокойной тишины дома в настоящий ад мегаполиса. К вечеру ощущение такое, что по голове проехали танком.
Не удивительно, что многие жители Страны восходящего солнца, становятся добровольными затворниками.
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Проблема хикикомори давно стала настоящей социальной проблемой Японии.
Переживать изо дня в день легкую контузию, пребывая в бешеном городском шуме, это не каждая психика долго сможет выдержать.
В провинции эта проблема стоит менее остро, хикикомори - это прерогатива большого города.
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