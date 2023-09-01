Сухой закон перевернул жизнь обывателей в СССР: почему попытки его ввести не давали желаемого результата

В России с пьянском боролись всегда. Какие меры и в какие времена примались, чем закончились попытки ограничить потребление спиртного?

Против водки шли цари

Антиалкогольную кампанию впервые провел царь Алексей Михайлович, издав в 1649-м году указ, который запретил держать в монастырях «хмельное питье».

А в 1652-м году в стране провели так называемую кабацкую реформу, призванную сократить пьянство среди простого народа. Но благие начинания государя прервала война с Польшей 1654-го года.

Самой большой антиалкогольной кампанией в России была реформа Николая II. Он решил провести ее в начале Первой мировой войны. Сначала запрет на продажу спиртного ввели, как обычную меру при мобилизации населения.

Позже, 22 августа 1914-го года, власти объявили о том, что данный запрет сохранится до конца войны. Сперва он распространялся лишь на водку, потом под него попали вино и пиво.

Традицию продолжили в Советской России

В декабре 1917-го года власти теперь уже советской страны продлили царский запрет на торговлю водкой. 19 декабря 1919-го года СНК РСФСР обнародовал постановление за подписью Ленина, которое запрещало изготовление и продажу спирта и крепких напитков.

За нарушение запрета можно было серьезно поплатиться: нарушителя ждали 5 лет тюремного заключения и конфискация имущества.

Но через год были сделаны послабления: разрешили производить и продавать вино до 12 градусов, потом крепость разрешенного напитка повысили.

28 августа 1925-го года было издано постановление, которое говорило о возобновлении производства и торговли алкоголем во всем Советском Союзе.



Тем не менее, антиалкогольные кампании не канули в Лету. Их провели в 1929-м, 1958-м и 1972-м годах.

К сознательности граждан взывали с помощью плакатов. Появился и журнал «Трезвость и культура», бичевавший пьянство и пропагандировавший здоровый образ жизни.

Сухой закон от Горбачева

В 1985-м Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев вывел борьбу с алкоголизмом и пьянством на новый уровень. Была подготовлена масштабная реформа по сокращению производства спиртных напитков, мест и времени их продажи.

В стране закрыли большое количество магазинов, которые продавали ликеро-водочную продукцию.

Цены на водку взлетели вверх: скажем, популярная водка "Андроповка" до реформы стоила 4.70 рубля, а с августа 1986-го за самую дешевую бутылку напитка надо было выложить уже 9.10 рубля.

Магазины продавали напитки с градусом строго с 14.00 до 19.00. Пьяных людей вылавливали в скверах и на работе, в других общественных местах. Банкеты как вид досуга практически исчезли, стали практиковать и трезвые свадьбы.

Как всякая реформа, эта кампания, получившая название "Горбачевской", имела как плюсы, так и свои минусы. Продолжительность жизни возросла. По статистике, стало больше рождаться здоровых детей. Кроме того, резко сократилось число "пьяных" преступлений.

Однако при этом был нанесен большой урон советской экономике. Более того - запрет на легальную продажу спиртного породил мощный всплеск самогоноварения.

В 2005-м году, в день 20-летия антиалкогольной кампании, Михаил Горбачев сам признал, что хорошее дело из-за допущенных ошибок "закончилось бесславно".