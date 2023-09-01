Доктор Кутушов рассказал, какие овощи могут накапливаться в кишечнике и спровоцировать рак

Врач-токсиколог Михаил Кутушов высказал свое экспертное мнение о том, в каких случаях пасленовые могут быть опасны.

В интервью АиФ доктор медицинских наук отметил, что в целом пасленовые благотворно отражаются на работе желудочно-кишечного тракта за счет клетчатки, помогающей улучшить перистальтику кишечника. Но есть нюансы.

К примеру, если проблемы с ЖКТ уже имеются, велика вероятность, что пасленовые овощи не смогут перевариться должным образом, предупредил эксперт. И это чревато последствиями:

Продукты в результате могут накапливаться в кишечнике, и стать причиной запоров, - уточнил врач.

По его словам, данный факт может привести "к раздражению и воспалению слизистых". Более того - от такого воздействия на организм у человека возрастает риск развития разных заболеваний ЖКТ, в том числе - онкологии.

И это еще не все. Плоды пасленовых могут содержать яд соланин. Такой природный токсин, скажем, встречается в картофеле, в томатах, в баклажанах. Чтобы снизить возможность отравления организма, нужно отказаться от позеленевшей или горьковатой картошки, сырых баклажанов, недозревших и бурых помидоров.

Недозревшие помидоры при этом можно жарить: при термообработке токсин разрушится, и они станут безопасны.

Михаил Кутушов пояснил, какими могут быть негативные последствия для организма от соланина. Врач отметил, что этот яд не лучшим образом влияет на обмен веществ, провоцирует нарушение работы печени, почек.

Соланин также вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и способен оказать негативное воздействие на нервную систему.