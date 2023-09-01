Битва с прогерией: филиппинская девушка в свои 18 выглядит на 50, но строит большие планы

Как любому подростку, среди расстройства и постепенной потери возможностей быть здоровым и активным, Райзель приходится сталкиваться с жестоким издевательством сверстников. Нередко они подчеркивают, что мама Райзель выглядит моложе нее.

Без лекарства этой болезни не победить, а смерть наступает преждевременно. Однако Райзель не сдается перед лицом своей болезни и решила строить планы на будущее. В день своего совершеннолетия, задувая свечи на торте, она загадала желание - с поступить в колледж и получить степень бакалавра.

Большинство людей в ее положении могли бы смириться, но Райзель Калаго - воплощение силы, решимости и желания жить полной жизнью, несмотря ни на что. Она решила бороться с прогерией и вдохновить других не сдаваться перед трудностями.

Ее история может стать важным напоминанием о ценности жизни и настойчивости в достижении целей, хотя на первый взгляд они могут показаться недостижимыми.