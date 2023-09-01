Битва с прогерией: филиппинская девушка в свои 18 выглядит на 50, но строит большие планы

Филиппинка Райзель Калаго была обычной девочкой до 14 лет, но внезапно ее жизнь перевернулась с ног на голову. Когда на ее коже появились красные зудящие пятна, родители приняли их за аллергию. Но, беспокоясь и хотя бы для исключения, они обратились к врачам.
Специалисты были ошарашены результатами анализов - у Райзель было обнаружено редкое генетическое заболевание, известное как прогерия или синдром Хатчинсона-Гилфорда. Это расстройство проявляется в раннем детстве и приводит к быстрому старению. В свои 18 лет Райзель выглядела на 50.
-
Как любому подростку, среди расстройства и постепенной потери возможностей быть здоровым и активным, Райзель приходится сталкиваться с жестоким издевательством сверстников. Нередко они подчеркивают, что мама Райзель выглядит моложе нее.
Без лекарства этой болезни не победить, а смерть наступает преждевременно. Однако Райзель не сдается перед лицом своей болезни и решила строить планы на будущее. В день своего совершеннолетия, задувая свечи на торте, она загадала желание - с поступить в колледж и получить степень бакалавра.
Большинство людей в ее положении могли бы смириться, но Райзель Калаго - воплощение силы, решимости и желания жить полной жизнью, несмотря ни на что. Она решила бороться с прогерией и вдохновить других не сдаваться перед трудностями.
Ее история может стать важным напоминанием о ценности жизни и настойчивости в достижении целей, хотя на первый взгляд они могут показаться недостижимыми.