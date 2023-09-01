Chanel No. 5: история самого знаменитого парфюмерного бестселлера

История "Chanel No. 5" начинается в 1921 году, когда легендарная Коко Шанель решила воплотить свою мечту в реальность и выпустить собственные духи.
Однако сама модельер не была профессиональным парфюмером, поэтому ей потребовалась помощь эксперта в этой области.
В то время Коко Шанель поддерживала романтические отношения с Дмитрием Романовым, внуком Александра II, российского императора. Благодаря этому она познакомилась с различными интересными людьми из высшего общества.
Именно Романов представил Шанель Эрнесту Бо, профессиональному парфюмеру во втором поколении, русско-французского происхождения.
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Эрнест Бо был сыном французского парфюмера, который в свое время работал на Дворе Романовых.
Молодой парфюмер с детства осваивал мастерство у самых выдающихся имен в индустрии парфюмерии.
Именно он принял вызов и взялся за разработку духов, которые онастоятельно хотела создать Коко.
Результатом продолжительных трудов стал набор пробников, пронумерованных от 1 до 5 и от 20 до 24.
Коко Шанель выбрала пробирку с номером 5, и именно она воплотилась в парфюме под названием "Chanel No. 5".
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Сочетание числа пятого месяца года, цифры пять и пронумерованной пробирки стало неуловимым источником успеха и удачи для Шанель.
Она была твердо уверена, что эти духи принесут ей не только популярность, но и финансовую благосостояние. И она была права.
"Chanel No. 5" сразу же завоевал сердца женщин по всему миру.
Этот аромат стал уникальным и неповторимым благодаря своему составу из более чем 80 ингредиентов, включая дорогостоящую розу столистную.
Сегодня эти духи занимают заслуженное место среди самых дорогих и престижных парфюмерных изделий. Стоимость "Chanel No. 5" составляет примерно 6878 долларов за литр.
Всего за одну минуту в мире продается один флакон этого волшебного аромата. Этот факт подтверждает его непреходящую популярность и бесконечное восхищение, которое он вызывает у женщин разных поколений.
"Chanel No. 5" – это не просто аромат, это история успеха и стиля, символ безупречного вкуса и элегантности.