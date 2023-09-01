Chanel No. 5: история самого знаменитого парфюмерного бестселлера

История "Chanel No. 5" начинается в 1921 году, когда легендарная Коко Шанель решила воплотить свою мечту в реальность и выпустить собственные духи.

Однако сама модельер не была профессиональным парфюмером, поэтому ей потребовалась помощь эксперта в этой области.

В то время Коко Шанель поддерживала романтические отношения с Дмитрием Романовым, внуком Александра II, российского императора. Благодаря этому она познакомилась с различными интересными людьми из высшего общества.

Именно Романов представил Шанель Эрнесту Бо, профессиональному парфюмеру во втором поколении, русско-французского происхождения.