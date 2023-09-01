Стивен Фрай, биполярное расстройство

Это было одновременно сознание своего превосходства и страх перед людьми и их оценкой.

Стивен Фрай много лет борется с биполярным расстройством

Вся его жизнь до 37 лет была чередой взлетов и падений, периодов ослепительной активности, когда он спал по четыре часа в сутки, все успевал и чувствовал себя способным на все - и других, когда он был не в силах подняться с постели, ненавидел себя и был уверен, что ни на что не способен.



Диагноз «биполярное расстройство» ему поставили в 37, и это все объяснило.

В 2006 году Фрай снял документальный фильм об этой болезни, где среди прочего рассказал о своей первой попытке самоубийства.

Стивен Фрай - один из самых искренних актеров современности, который не скрывает от публики ничего и открыто говорит о личном.