Стивен Фрай, биполярное расстройство

15:29 2023-09-01

Он всегда чувствовал себя лишним - в мемуарах он описывает себя как «мальчика, который не мог ни к кому присоединиться», который испытывал к окружающим смешанные чувства.

Это было одновременно сознание своего превосходства и страх перед людьми и их оценкой.

Стивен Фрай много лет борется с биполярным расстройством

Вся его жизнь до 37 лет была чередой взлетов и падений, периодов ослепительной активности, когда он спал по четыре часа в сутки, все успевал и чувствовал себя способным на все - и других, когда он был не в силах подняться с постели, ненавидел себя и был уверен, что ни на что не способен.

Диагноз «биполярное расстройство» ему поставили в 37, и это все объяснило.

В 2006 году Фрай снял документальный фильм об этой болезни, где среди прочего рассказал о своей первой попытке самоубийства.

Стивен Фрай - один из самых искренних актеров современности, который не скрывает от публики ничего и открыто говорит о личном.

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    Одна из самых эффектных женщин Голливуда на протяжении многих лет пытается контролировать внутренние эмоциональные качели под названием «биполярное расстройство».

    Кэтрин Зета-Джонс признается, что ее настроение регулярно колеблется от состояния эйфории до ощущения падения в бездну.

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