Джим Керри, синдром дефицита внимания и гиперактивности

Казалось бы, еще в детстве диагностированный синдром двигательной гиперактивности и дефицита внимания наложил «правильный» отпечаток на манеру держаться, мимику и невероятный артистизм Керри.

Из-за психологических проблем Керри завершил карьеру на пике.

Душевное расстройство в какой-то мере помогло актеру максимально органично вписаться в образ суетливого неудачника, непрерывно кривляющегося и вляпывающегося в глупые ситуации.

Однако сам комик признается, что его жизнь гораздо печальнее фильмов, которые принесли ему известность.



Долгие годы актер то изображал веселье и строил гримасы, то погружался в глубочайшую тоску, от которой не могли спасти даже антидепрессанты.

Сейчас Керри временно отказался от медикаментозного лечения, однако продолжает свои встречи с психотерапевтом.