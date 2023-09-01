Вампир из Дюссельдорфа и его последняя реплика

Преступник отличился жуткой предсмертной речью:

«Хотелось бы знать, когда я буду обезглавлен, услышу я, хотя бы на мгновение, звук крови, вытекающей из моей шеи? Было бы удовольствием закончить так все удовольствия».

О том, как в свое время работал самый известный палач в мире расскажет книга Анри Сансона «Мемуары палача».

Тамара Эйдельман описывает, как в разных обществах и культурах людей обрекали на казнь в книге «Право на жизнь. История смертной казни».

Как в настоящее время в США заключенные проводят последние минуты перед казнью рассказывает «Камера смертников» Мишеля Лайонса.