«Нас 170 миллионов» – последние слова Зои Космодемьянской

Космодемьянская, как и другие участники разведывательно-диверсионной школы, выполняла задание в деревне Петрищево, когда была арестована.

Ее, после многочисленных допросов и пыток, казнили через повешение. Перед казнью Космодемьянская призывала жителей села бороться с нацистами:

«Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет побежден». А в сторону фашистов Космодемьянская лишь гордо бросила: «Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».

Это произошло в начале войны 29 ноября 1941 года. Партизанке было всего 18 лет. Впереди страну ждали безвозвратные людские потери, составившие по официальным данным 26,6 млн. человек.