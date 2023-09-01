Школьная форма на все времена: как она изменилась от древности до наших дней

Сторонники и противники ношения школьной формы не перестают спорить между собой. У каждой стороны - свои на то аргументы. А как одевались школьники в разное время в разных странах?

Древний мир

Самые первые известные истории школы появились у шумеров и в Древнем Египте. Судя по сохранившимся рисункам, особой формы у учеников в Египте не было - одни сидели в классе в белой одежде, другие в цветной.

Но у шумеров были определенные знаки различия у наследников богатых сословий. Школы там назвались «эддуба», что означает «дом писцов». Писцы носили с собой глиняные таблички и стилус. Ребятишки делали то же.

В Древней Греции все свободные жители были поголовно грамотными. Девочки проходили обучение на дому, а в школу ходили только мальчики. Слово «педагог», к стати, и переводится, как «сопровождающий мальчика».

Тем не менее, именно в Древней Греции были заложены основы появления первой школьной формы. В 334 году до н.э. ученики Аристотеля были облачены в белые хитоны, и повязывали галстук - особым «восточным» узлом.

Европа

В Англии первая школьная форма появилась в эпоху Возрождения. Форма тогда была проще некуда, и возникла от бедности. Изначально единый вид одежды и ввели в 1552-м году в школе для детей-сирот Christi’s Hospital в Лондоне.

Это была одежда скучного синего цвета. По некоторой версии, такой цвет приучал к покорности. Хотя реальная причина была в другом: просто ткани, из которых шили наряды для сирот, была самой дешевой.

Эта школа существует и сегодня, но теперь считается элитной. Сохранилась и форма, хотя претерпела изменения: мальчики носят синие пальто с галифе, девочки - плиссированные синие юбки и желтые гольфы.

Однако единой формы для школ Англии нет, в каждой она своя.

Что касается других стран Европы, то, как таковой, школьной формы нигде не было. Случалось, что ее пытались ввести, однако она не приживалась. Короткое время существовала лишь во Франции (с 1927 года по 1968 годы). И в Польше (до 1988 года).

Россия

В России первая школьная форма появилась у девочек. Когда в XVIII веке в Петербурге открыли Институт благородных девиц, их одели в коричневые, синие или зеленые платья. Цвет зависел от возраста.

К платьям прилагались фартуки. Позже эта форма была применена и в общих школах, которая сохранилась вплоть до советских времен.

У мальчиков форма появилась в 1804 году - при императоре Александре I. За основу была взята одежда воспитанников Императорского воспитательного дома в Москве.

Гимназисты носили синие однобортные куртки - с красным воротником-стойкой. К ним полагались фуражки.

1834 год считается периодом появления в Российской империи единой школьной формы. Это - мундир из зеленого сукна, с синим воротником и золотыми либо серебряными петлицами из галуна.

В СССР школьной формы долго не было. Но с 1949-го года она вновь стала обязательной и почти полностью повторила дореволюционную: серые гимнастерки, фуражки, брюки. В 1954-м году к ним присоединился китель.

В 1962 году мальчиков переодели в модные пиджаки, им разрешили брюки со стрелками, белые рубашки. Через десять лет форму немного видоизменили: старшеклассникам оставили пиджаки, а мальчиков из младших классов одели в синие курточки с погончиками.

Девочки почти до самого конца ХХ века продолжали носить платья, которые пришли из института благородных девиц. Только повседневный фартук стал черным, белый надевали для торжественных случаев.

Сегодня в России обязательной, единой школьной формы нет. В школах приветствуется одежда делового стиля.