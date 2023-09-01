В Китае вместо виновных судят двойников, которых нанимают богатые нарушители

В Китае среди других прочих удивительных моментов есть практика поиска двойников. В стране даже появился особый термин - Дин-Цзуй, что значит «подмена тела». Это когда в суд или тюрьму приходит не сам виновный, а другой человек, но очень похожий на оригинал.

К такому способу избежать наказания обычно прибегают родители «мажоров» для того, чтобы спасти непутевых детишек от суда, сообщает автор канала Азия без фотошопа на платформе Дзен.

Отсиди за меня

Самый громкий эпизод дин-цзуй случился в 2009-м году. Тогда 20-летний Ху-Бинь, любивший устраивать на вечерних улицах города стрит-рейсинг с друзьями, насмерть сбил инженера, возвращавшегося домой.

Родители подкупили полицию, чтобы занизить показатели скорости по камерам, препятствовали попаданию информации в прессу. Ху-Биню дали в итоге дали три года тюрьмы.

Но и это не все: многие стали подозревать: парень на скамье подсудимых, которого отправили в тюрьму, вообще не Ху-Бинь. Но двойник все равно отсидел чужой срок, потому что дело о подмене в ход не пустили.

Давняя традиция

Вообще китайцы практику «подмены» обвиняемого применяют давно. Но раньше обычно так делали перед европейцами, которым куда сложнее отличить молодых парней-китайцев друг от друга.

Помогут камеры распознования?

Подменять людей внутри страны более сложно и рискованно, потому что риск узнавания в разы выше. Кроме того, в Китае сейчас много камер с распознаванием лиц.

Тем не менее, практика дин-цзуй остается вполне действующей. Просто она для самых богатых.

Скоро появится и повсеместная биометрия. И в соцсетях гадают: исчезнет после этого дин-цзуй, или просто станет дороже?

Самые веселые шутят: учитывая количество населения, двойников хватит на всех. Как выяснилось, в Китае даже есть человек, ну очень похожий на Илона Маска.